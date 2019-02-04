Tem'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti -2
1 saat önce
TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Maslak
mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya
hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet
köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinde seyreden Abdülhalim Karaca'nın kullandığı araçla Ersin Karakaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü Karakaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu
'na kaldırılırken, araç sürücüsü Abdülhalim Karaca polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İstanbul
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:29 Kaynak: DHA
Serdar Ortaç'ın Eşinden Boşanma Açıklaması!
Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı
Survivor'da Yunan Yarışmacı Dimitri Margaritis Sakatlığından Dolayı Adaya Veda Edebilir
TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü