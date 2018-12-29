Son Dakika Haberleri: Tem'de Kaza Sonrası Hafriyat Kamyonu Devrildi

Tem'de Kaza Sonrası Hafriyat Kamyonu Devrildi

2 saat önce

- TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tem'de Kaza Sonrası Hafriyat Kamyonu Devrildi, System.String[]
- TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hafriyat kamyonu yol kenarına devrilirken trafik yoğunluğu oluştu. 

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Ali Zulfa yönetimindeki 34 KA 7288 plakalı servis aracı kontrolden çıkarak önce Volkan Özer'in kullandığı araca, ardından Süleyman Çınar yönetimindeki 34 VN 8492 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kaza yapan sürücüler yara almadan kurtulurken yoğun trafik oluştu. Kazada yol kenarına devrilen hafriyat kamyonunu sürücüsü Süleyman Çınar, "Seyir halinde giderken sol tarafımdan minibüs vurdu sonra kamyon devrildi" diye konuştu. Kazaya plakasını göremedikleri başka bir aracın neden olduğunu iddia eden sürücü Volkan Özer ise "Araç bizi sıkıştırdı servis aracı da bana arkadan vurdu. 200 metre dönerek savruldum. Servis aracıda kamyona vurunca sürücüsü kamyonu yatırmak zorunda kaldı. Herhangi bir yaralı yok"  diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:01 Kaynak: DHA

Sultangazi, 3. Sayfa
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