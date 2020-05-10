TEM'DE KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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