Son Dakika Haberleri: TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü

TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü

7 saat önce

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.

TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü, System.String[]

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.


Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den aldığı sıfır model 8 adet otomobili Mersin'e götüren Mehmet Uğur idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, seyir halinde olduğu sırada dorse kısmı çekici bölümünden ayrıldı. Lüks otomobillerin bulunduğu dorsenin çekiciden ayrılmasıyla yolda sürüklenen tır, ters yöne dönerek refüje çıkarak durdu. Kazada, sıfır model otomobillerden 2'si yola savrularak kullanılamaz hale geldi. Tırda bulunan diğer 6 otomobilde ise maddi hasar oluştu.


Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uğur'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda çekici sevk edildi. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, tırda bulunan otomobiller ise, kontrollü bir şekilde indirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:33:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]