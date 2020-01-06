TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Son Dakika

TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)
6 saat önce
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Çalışmalar
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