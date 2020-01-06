TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Son Dakika

TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)

6 saat önce

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1), System.String[]

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------

-Kaza yapan  araçlar

-Çalışmalar


Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
00:16 Mersin'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
00:16 Yemenli Bakan: "Husiler insani yardım yüklü 440 kamyonu yağmaladı" - Son Dakika
00:16 Isparta'da eğitime kar engeli - Son Dakika
00:14 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması - Son Dakika
00:07 Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:19:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'DE KAZA: YOL TRAFİĞE KAPANDI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]