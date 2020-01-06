TEM'de kaza: Yol trafiğe kapandı (1) - Son Dakika

TEM'de kaza: Yol trafiğe kapandı (1)
6 saat önce
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
TEM Büyükçekmece
mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne
istikametine kapandı.
Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.
- İstanbul
Son Dakika TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler