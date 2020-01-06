TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika

TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

6 saat önce

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI, System.String[]

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevkedildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.  Araçları kaldırma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada yol trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan  araçlar

-Çalışmalar

-Kapanan yol

-Yolun açılması

-Detaylar


Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
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