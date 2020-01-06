TEM'de kaza: Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı - Son Dakika

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevkedildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada yol trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.