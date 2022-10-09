İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhsin B., Mücahid B., Nuri E. ve Murat O. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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