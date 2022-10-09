TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı

09.10.2022 12:49

TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarpan cipteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hacı Mustafa B. idaresindeki 46 ACU 457 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yara almadan kurtulurken 4 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhsin B., Mücahid B., Nuri E. ve Murat O. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM otoyolunda kontrolden çıkan cip bariyere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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