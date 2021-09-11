TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç kanala uçtu: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Tuzla TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada, aracın sürücüsü ile yanında bulunan kadın yolcu ağır yaralandı.

Kaza, Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DTZ 867 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracı kullanan E. Bora henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç taklalar atarak yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcu araçta sıkıştı. Diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ile kadın yolcuyu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü E. Bora ile yanında bulunan S. Bora isimli kadın yolcuya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.