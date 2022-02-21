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TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

21.02.2022 12:40

TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı Esenyurt'ta kumaş yüklü kamyon devrildi Esenyurt, TEM yan yolda kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü nakliye kamyonu, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

Esenyurt'ta kumaş yüklü kamyon devrildi

İSTANBUL - Esenyurt, TEM yan yolda kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü nakliye kamyonu, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol yaklaşık 1 saat kapanırken, sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Tem yanyol Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istikametine giden Suat Aşlayıcı, 34 BRB 265 kumaş yüklü nakliye kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada sürücü Aşlayıcı ve yanındaki yolcu Çağlar Kapusuz yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ise, yan yol Mahmutbey istikametini tamamen kapattı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sürücünün arkadaşları, devrilen kamyondaki kumaşları başka araçlara taşıdı. Daha sonra kamyon devrildiği yerden kaldırılarak yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol açıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı

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TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI ESENYURT'TA KAMYONET DEVRİLDİ KOLU ARAÇ ALTINDA KALDI Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Esenyurt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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