TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

19.07.2022 20:24
TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

TEM Otoyolu Sakarya-Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya- Hendek geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Hendek geçişi Yeşilvadi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmge S. idaresindeki 34 ELF 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü İmge S. (21) ve yolcu olarak bulunan İrem Ş. (16) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:18 Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
20:11 Hastanede oluşan uzun kuyruklara hastalar isyan etti! "Yönetim istifa" sloganlarına sağlık çalışanları da destek verdi
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 20:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement