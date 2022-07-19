Kaza, TEM Otoyolu Hendek geçişi Yeşilvadi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmge S. idaresindeki 34 ELF 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü İmge S. (21) ve yolcu olarak bulunan İrem Ş. (16) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

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