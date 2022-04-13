TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

13.04.2022 15:45

TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralıBOLU Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

BOLU Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hamdullah D. idaresindeki 06 BDF 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden çıkarılan 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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