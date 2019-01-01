Son Dakika Haberleri: Tem'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yoldan Metrelerce Aşağı Uçtu: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Tem'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yoldan Metrelerce Aşağı Uçtu: 2'si Çocuk 6 Yaralı

55 dakika önce

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak metrelerce aşağı uçtu.

Tem'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yoldan Metrelerce Aşağı Uçtu: 2'si Çocuk 6 Yaralı, System.String[]
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 7.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Olcay C. idaresindeki 06 MIZ 34 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Bir süre ilerleyen otomobil demir bariyerler çarparak yoldan aşağı uçtu. Metrelerce takla atarak yol kenarında sürüklenen otomobil içerisinde bulunan sürücü Olcay C., Selahattin C., Nedime C. ile yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen Furkan C. ve Alperen A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrelerce aşağı uçan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:50:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yoldan Metrelerce Aşağı Uçtu: 2'si Çocuk 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]