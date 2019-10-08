Son Dakika Haberleri: TEM'de, kontrolden çıkan su yüklü tır devrildi
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de, kontrolden çıkan su yüklü tır devrildi

TEM'de, kontrolden çıkan su yüklü tır devrildi

1 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tırdaki yüzlerce su şişesi, otoyola savruldu.

TEM'de, kontrolden çıkan su yüklü tır devrildi, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tırdaki yüzlerce su şişesi, otoyola savruldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza, TEM Otoyolu Köroğlu Park mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muharrem Ateş (44) idaresindeki 54 KS 982 plakalı su yüklü tır, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ateş, aynı istikamette ilerleyen diğer sürücülerin yardımıyla yan yatan tırdan çıkarıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, ototoyolun 2 şeridini kapatan tır nedeniyle başka bir kaza olmaması için önlem aldı. Yan yatan tırın kasasında kalan su şişelerinin boşaltılmasının ardından tırın yoldan çekilmesiyle trafik tekrar normale döndü. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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