Son Dakika Haberleri: Tem'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı

Tem'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tem'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 06 FU 8215 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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