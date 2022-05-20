TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi - Son Dakika
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TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi

20.05.2022 01:35

TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi Sürücü hafif yaralandı, yumurtalar zarar gördü TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi.

TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi

Sürücü hafif yaralandı, yumurtalar zarar gördü

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, kamyon içerisindeki yumurtalar zarar gördü.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan aldığı yumurtaları İstanbul'a götürmek için yola çıkan T.Ö. idaresindeki 34 DMF 308 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ve olay yerinde 112 ekiplerince müdahale edilen sürücü T.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonda bulunan yumurtalarda devrilmenin etkisi ile zarar gördü.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi
TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi
TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi
TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi
TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kontrolden çıkan yumurta dolu kamyon devrildi - Son Dakika


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