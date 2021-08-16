TEM'DE KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI - Son Dakika

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA -FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisten kaçan ardından da TEM'de ters yöne dönerek ilerleyen kamyonet sürücüsü yakalandı.

Trafik polisleri, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir kamyoneti durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan kamyonet sürücüsü yoluna hızla devam etti. Motosikletli trafik polisleri ise aracın peşine düştü. Ekipler daha sonra kamyonetin önüne geçerek yolunu kesmek istedi. Polisten kaçmak isteyen kamyonet sürücüsü, Beykoz TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi. Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri ise korku dolu anlar yaşarken vatandaşlar korna çalarak duruma tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Saffet Sepet (31), trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Kavacık Polis Merkezi'ne getirildi. Ayrıca ehliyeti olmadığı belirlenen Saffet Sepet'e polisin dur ihtarına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, makas atmak,TEM Otoyolu'nda ters yönde ilerlemek, emniyet şeridi ihlali yapmak, tek yönlü yolda geri gitmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve araç muayenesinin olmaması suçlarından 7 bin 657 lira cezai işlem uygulandı.