TEM'de korkunç kaza! Tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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TEM'de korkunç kaza! Tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti

07.06.2022 09:07

Gece saatlerinde TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra otomobil çarptı. Otomobil şoförü yaralanırken yolcu koltuğunda oturan 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken yaralı şoför tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03: 30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Edirne istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen sürücü Çamlıca gişelerini geçtikten sonra otoyolda emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

ŞOFÖR YARALANDI, YOLCU ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle tekeri patlayan otomobil yol kenarında bulunan yeşillik alana savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası şoförün yaralı olduğu, yolcunun ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralı şoför itfaiye ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılması üzerine yaralı, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu koltuğunda oturan ve hayatını kaybeden vatandaş da itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak morga götürüldü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır şoförü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden çekilerek götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de korkunç kaza! Tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de korkunç kaza! Tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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