Son Dakika Haberleri: Tem'de Korkutan Yangın

Tem'de Korkutan Yangın

47 dakika önce

TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]