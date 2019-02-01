Tem'de Korkutan Yangın
47 dakika önce
TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
TEM İkitelli mevkiinde tır ve tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yanmaya başlayan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi
Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti
Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi