Son Dakika Haberleri: Tem'de Koyun Trafiği

Tem'de Koyun Trafiği

3 dakika önce

İstanbul DHA- TUZLA'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı.

Tem'de Koyun Trafiği, System.String[]
İstanbul DHA- TUZLA'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.

Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:13 Kaynak: DHA

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