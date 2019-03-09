Son Dakika Haberleri: Tem'de Koyun Trafiği

Tem'de Koyun Trafiği

22 dakika önce

İstanbul DHA- TUZLA'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı.

Tem'de Koyun Trafiği, System.String[]
İstanbul DHA- TUZLA'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.

Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tem'de Koyun Trafiği Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:56:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Koyun Trafiği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]