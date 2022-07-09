TEM'DE KURBAN TRAFİNDE TERS YÖN TEHLİKESİ - Son Dakika
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TEM'DE KURBAN TRAFİNDE TERS YÖN TEHLİKESİ

09.07.2022 11:54

Trafiğe takılmak istemeyen yüzlerce sürücü ters yönden gittiSerdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafiğe takılmak istemeyen yüzlerce sürücü ters yönden gitti

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da Kurban Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yoğunluğa girmek istemeyen yüzlere sürücü ters yöne girerek bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayram namazının ardından yola çıkan sürücüler bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmında da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Yolun bazı bölgelerinde trafik adım adım ilerledi. Kurbanlık kesim alanlarına girmek isteyenlerin neden olduğu trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Trafiğin başladığı nokta olan Avcılar gişeleri mevkiinde bazı sürücüler yoğunluğa takılmamak için ters yöne girerek bağlantı yollarına gitmeye çalıştı. Kimi sürücü ters yönden geri geri gitti kimi sürücü de 'U' dönüşü yaparak bağlantı yoluna çıktı. Yüzlerce aracın tehlikeli ters yön manevraları havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'DE KURBAN TRAFİNDE TERS YÖN TEHLİKESİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'DE KURBAN TRAFİNDE TERS YÖN TEHLİKESİ - Son Dakika
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