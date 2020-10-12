TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

12.10.2020 08:51

- TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

- TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Özgür C. idaresindeki 34 ZR 2999 plakalı BMW marka otomobil, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, ters dönen otomobil sürücüsü Özgür C. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

TEM Otoyolu, Otomobil, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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