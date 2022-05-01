TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı

01.05.2022 02:37

TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı Alev alev yanan lastik sürücülerin yardımıyla söndürüldü Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangın diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı

Alev alev yanan lastik sürücülerin yardımıyla söndürüldü

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu çıkan yangın diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

Olay, saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a seyir halinde olan ve 41 yolcusunun bulunduğu Yücel Şimşek idaresindeki 60 ZJ 888 plakalı yolcu otobüsünün lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü yolculara yangın çıktığını söyleyerek otobüsten indirdi. Lastikten alevlerin yükseldiğini gören diğer sürücülerin yardımıyla yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün yanan bölümünde yeniden bir yangın ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen bir yolcu, "Aracın lastiği patladı. Patlak lastikle devam ettikten sonra dumanlar çıkmaya başladı. Muavin yangın olduğunu söyledi. Başka bir otobüs geleceğini söylediler. Burada bekliyoruz" dedi.

TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı
TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de lastiği patlayan yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika
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