TEM'de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEM'de devrilen tır yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak refüje vurduktan sonra devrilen limon yüklü tırın sürücüsü yaralı kurtuldu. Kazada devrilen tırın otoyolu kapatması nedeniyle yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Çay idaresindeki 333 ACR 667 plakalı limon yüklü tır kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan tır devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, tırda sıkışan sürücü İbrahim Çay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Çay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada, devrilen tırın otoyolu tamamen kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Otoyolu kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.