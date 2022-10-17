Olay, TEM Otoyolu Alıçören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Hamza Coşar idaresindeki 34 VCL 24 plakalı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın lastiklerinden duman geldiğini gören sürücü, tankeri emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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