TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

17.10.2022 11:50
TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu TEM Otoyolu'nda balataları yanan LNG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu TEM Otoyolu'nda balataları yanan LNG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu Alıçören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan Hamza Coşar idaresindeki 34 VCL 24 plakalı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın lastiklerinden duman geldiğini gören sürücü, tankeri emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. - BOLU

YORUMLAR
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Tavuk eti yüklü tır yandı Tavuk eti yüklü tır yandı Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de LNG yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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