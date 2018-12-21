Son Dakika Haberleri: Tem'de Makas Atan Otomobil Yüzünden Kaza Yapan Araç Devrildi; Trafik Kilitlendi

Tem'de Makas Atan Otomobil Yüzünden Kaza Yapan Araç Devrildi; Trafik Kilitlendi

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi.

Tem'de Makas Atan Otomobil Yüzünden Kaza Yapan Araç Devrildi; Trafik Kilitlendi, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri kaza almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi. Sürücü Mehmet Alışkan, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri ve trafikten havadan görüntüler

-Devrilen araç

-Polis ekipleri

-Oluşan trafik

-Sürücü ile röp.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:38 Kaynak: DHA

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