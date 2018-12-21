Tem'de Makas Atan Otomobil Yüzünden Kaza Yapan Araç Devrildi; Trafik Kilitlendi
1 saat önce
TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi.
TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri kaza almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ankara
istikametinde trafik kilitlendi.
Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi. Sürücü Mehmet Alışkan, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:42 Kaynak: DHA
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