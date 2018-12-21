Son Dakika Haberleri: Tem'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptırdı

Tem'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptırdı

1 saat önce

İstanbul TEM otoyolunda iddiaya göre makaslar atarak yolda seyreden bir sürücü yolda bulunan ticari araca kaza yaptırdı.

Tem'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptırdı, System.String[]
İstanbul TEM otoyolunda iddiaya göre makaslar atarak yolda seyreden bir sürücü yolda bulunan ticari araca kaza yaptırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla taklalar atarken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç ve plakası öğrenilemeyen bir sürücü seyir halinde makaslar atarak yol üzerinde ilerlemeye başladı. 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mestan A. makas atan araç tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yan devrilerek durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Araç yoğunluğu oluştu

Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde çevre güvenliği alarak araç sürücüsü Mestan A.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yan devrilen araçları kaldırması ardından trafik normal seyrine döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu Kanuni ve Besteci Cüneyd Kosal Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür! Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:26:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Makas Atan Sürücü Kaza Yaptırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]