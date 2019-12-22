Tem'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tem'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika

Tem'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı 3 yaralı

6 saat önce

TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobili ile makas atarak süratle ilerlerken iki araca çarptı.

TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobili ile makas atarak süratle ilerlerken iki araca çarptı. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Bahçeşehir İstanbul yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda süratli ve makas atarak ilerleyen 34 ERT 37 plakalı lüks otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü, önce 34 CJJ 66 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda dönerek ilerleyen lüks otomobil, ardından 34 LB 1147 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkolü olduğu iddia edilen sürücünün ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEM'de makas atarak kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

Çarpılan otomobilin sürücüsü Cevdet Şengül, 'Yolda geliyorduk, geldi, solda bana vurdu. Döndü benim bacanağıma vurdu. Yolun ortasında böyle döndü, bariyerlere girdi. Eşim yaralı, kızım yaralı, baldızım yaralı. Çok hızlı geliyordu, zaten alkollüymüş galiba. Makas atarak geliyordu zaten, çok hızlıydı makas atıyordu dedi.

Kazanın olduğu noktada trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Tem'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı 3 yaralı

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü
Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 6 yaralı Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Son Dakika Haberleri
05:38 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
05:37 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
05:34 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
05:30 Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı - Son Dakika
05:16 Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 05:42:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tem'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]