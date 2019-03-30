Son Dakika Haberleri: Tem'de Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Tem'de Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

13 dakika önce

Düzce'de TEM otoyolunda lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Düzce'de TEM otoyolunda lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Ali K. idaresindeki 34 LZY 865 plakalı minibüs Gümüşova rampalarında lastiğinin patlaması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Kazada minibüs içinde bulunan 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleye ise yoldan geçmekte olan bir sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Minibüsün içinden çıkartılan yaralılar ambulans ile Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulanan kadınların İstanbul'dan Tokat'a gittiği öğrenilirken, kaza nedeniyle tem otoyolunda uzun araç konvoyu oluştu. Minibüsün yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.

(Ali Yıldız/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Düzce, TEM Otoyolu, Güncel
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