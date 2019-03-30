Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı(1)
16 dakika önce
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde bir minibüs devrildi.
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde bir minibüs devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Devrilen minibüsten görüntü
-Araç kuyruğu
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:14 Kaynak: DHA
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