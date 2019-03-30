Son Dakika Haberleri: Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı (Ek Görüntüyle Geniş Haber)

Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı (Ek Görüntüyle Geniş Haber)

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL DHA Sarıyer'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi.

Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı (Ek Görüntüyle Geniş Haber), System.String[]
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA 

Sarıyer'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Muhammed Sökmen, banyo malzemesi yüklü 34 VN 4531 plakalı minibüsle Seyrantepe'den  Edirne yönüne ilerlerken, aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 GP 8208 plakalı kamyonete arkadan çarpıp, devrildi.

Kazada, sürücü Muhammed Sökmen ile yanında oturan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen minibüsten görüntü

-Oluşan trafikten görüntü

-Temizlik çalışması 

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:53 Kaynak: DHA

Sarıyer, TEM Otoyolu, Güncel
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