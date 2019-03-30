Son Dakika Haberleri: Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı(Geniş Haber)

Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı(Geniş Haber)

33 dakika önce

SARIYER'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi.

Tem'de Minibüs Devrildi: 2 Yaralı(Geniş Haber), System.String[]
SARIYER'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Muhammed Sökmen, banyo malzemesi yüklü 34 VN 4531 plakalı minibüsle Seyrantepe'den  Edirne yönüne ilerlerken, aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 GP 8208 plakalı kamyonete arkadan çarpıp, devrildi.

Kazada, sürücü Muhammed Sökmen ile yanında oturan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Edirne, TEM Otoyolu, Güncel
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