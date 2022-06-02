TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

02.06.2022 15:38

TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosikletin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Muallimköy mevki TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 34 UU 637 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü M.T. ve motosikletteki yolcu E.Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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