Son Dakika Haberleri: TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL
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TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL

46 dakika önce

- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı...

- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü
Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü
Bağcılar'da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.
TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:01 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel
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