TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

TEM'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
17.12.2020 10:40
TEM Otoyolu'nda bir motosiklelinin başka bir motosikletliyi ayağıyla iterek ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdıGörüntüler, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Ankara istikametinde kaydedildi.
TEM Otoyolu'nda bir motosiklelinin başka bir motosikletliyi ayağıyla iterek ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Görüntüler, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Mevkii Ankara istikametinde kaydedildi. Motosikletlilerden birinin diğer motosikleti ayağıyla iterek ilerletmesi kameraya yansıdı. TEM'deki tehlikeli yolculuk dakikalarca sürdü. İki motosikletlinin hem kendilerini, hem diğer sürücüleri tehlikeye attıkları yolculuk anları arkalarından gelen otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.
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