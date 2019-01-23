Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1)
51 dakika önce
Eren ERMİŞ / İSTANBUL TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi.
Eren ERMİŞ/ İSTANBUL
TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı
arası İstanbul
istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:15 Kaynak: DHA
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