Son Dakika Haberleri: Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1)

Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1)

51 dakika önce

Eren ERMİŞ / İSTANBUL TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi.

Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1), System.String[]
Eren ERMİŞ/ İSTANBUL 

TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:15 Kaynak: DHA

Kınalı, Çerkezköy, Güncel
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