Son Dakika Haberleri: Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1)

Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1)

12 dakika önce

TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi.

Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi (1), System.String[]
TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arası İstanbul istikametinde mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10 mültecinin bulunduğu minibüste 1 kişi yarandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından içerisindeki 10 mültecinin kaçtıkları öğrenilirken polis ekipleri çevrede mültecileri arıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Çerkezköy, İstanbul, Güncel
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