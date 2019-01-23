Tem'de Mültecileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 3 Yaralı (2)
18 dakika önce
Eren ERMİŞ / İSTANBUL TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında mültecileri taşıyan minibüs devrildi.
Eren ERMİŞ/ İSTANBUL
TEM Otoyolu Çerkezköy- Kınalı
arasında mültecileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada içerisinde 10'dan fazla mültecinin bulunduğu minibüste 2'si yabancı uyruklu 3 kişi yarandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarından TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında İstanbul
istikametinde meydana geldi. İçerisinde 10'dan fazla mültecinin olduğu minibüs, yolda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Türk vatandaşı olan sürücü ile yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Diğer mülteciler ise kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarak ormanda izlerini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan mültecileri yakalamak için ormanda aramalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
-Yapılan aramalar
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:43 Kaynak: DHA
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