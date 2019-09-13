Tem'de oksijen gazı yüklü tankerin kazası kamerada
52 dakika önce
TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
- TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Altınşehir
mevkii Edirne
istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anına ilişkin görüntü
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