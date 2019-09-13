Son Dakika Haberleri: Tem'de oksijen gazı yüklü tankerin kazası kamerada
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Tem'de oksijen gazı yüklü tankerin kazası kamerada

52 dakika önce

TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.

Tem'de oksijen gazı yüklü tankerin kazası kamerada, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anına ilişkin görüntü


TEM Otoyolu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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