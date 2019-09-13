Tem'de oksijen gazı yüklü tankerin kazası kamerada
2 saat önce
TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:33 Kaynak: DHA
Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA
- TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Altınşehir
mevkii Edirne
istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.
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