İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Mehmet Etli itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Etli, tedavisi için İzzet Basyal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bolu 'da, TEM Otoyolu 'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.