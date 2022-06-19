TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı

19.06.2022 11:43
TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan diğer tırın sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Etli idaresindeki 27 F 8238 plakalı tır, önünde ilerleyen Adnan Yalçın yönetimindeki 67 ABP 873 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Etli, tırın çekici kısmında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Mehmet Etli itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Etli, tedavisi için İzzet Basyal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de önünde ilerleyen tıra çarpan diğer tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement