Son Dakika Haberleri: TEM'de otobüs alev alev yandı
Son Dakika Güncel TEM'de otobüs alev alev yandı

TEM'de otobüs alev alev yandı

7 saat önce

Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı.

Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Otobüsün yanma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

TEM Otoyolu Ataşehir- Kadıköy yönü Bostancı sapağında bir halk otobüsü alev aldı. 07.00 sıralarında meydana gelen olayda şoför otobüsün yandığını fark etti. Otobüsün sürücüsü aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan halk otobüsünü güçlükle söndürdü. Otobüsün yandığı esnada araçta yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önledi. Alev alan otobüs kül olurken, TEM Kadıköy yönünde trafik oluştu.

(Mustafa Biçer/İHA)

TEM'de otobüs alev alev yandı

TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı
İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:06:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de otobüs alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]