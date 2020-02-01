TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı - Son Dakika

TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı

6 saat önce

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı, System.String[]

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartal sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle yolcu otobüsü önünde seyreden otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs önündeki otomobile çarparak durabildi. Kazada arkadaki otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otobüs de bulunan yolcular uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Otobüste bulunan yolculardan Emine Yavaş, "Öndeki durunca bizim otobüste duramadı arkadan çarptı. Ben de başımı çarptım. 4-5 hafif yaralı vardı" diye konuştu.

Zincirleme kazaya karışan otomobil sürücüsü "Arkadaki otobüs bana vurdu. Bana çarpan otobüsü de arkadan gelen otobüs çarptı" diye konuştu.  Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik  yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasını ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.


TEM Otoyolu, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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