TEM'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – TEM otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Otomobil alevler arasında kalırken, yaşanan patlamalar yürekleri ağza getirdi.

Yangın, saat 16: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyreden Zeki K.'nın kullandığı 81 AAT 278 plakalı Ford Fiesta marka otomobil, Otoyol Gölyaka gişeleri mevkiine geldiği esnada elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle dumanlar çıkartmaya başladı. Sürücü Zeki K. otomobili emniyet şeridine çekti. Sürücü Zeki K. ve eşi hemen araçtan indiler. Bu sırada otomobili alevler sardı. Alevler kısa sürede bütün otomobili kaplarken, yaşanan patlamalar ise korkuttu. Zeki K. ve eşi alev alev yanan otomobillerini çaresizce izlemek zorunda kaldı. Yanan otomobile olay yerine gelen Sakarya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - DÜZCE