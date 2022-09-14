Yangın, saat 17.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 35 E 3549 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilini emniyet şeridinde durdurdu. Yükselen alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredeki diğer sürücüler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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