TEM'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

TEM'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

Başakşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerine varmadan kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı.

Başakşehir TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerine varmadan kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere saplandı. Ok gibi saplanan otomobilde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sularında Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişelerine varmadan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'den Esenyurt'a giden Gökhan isimli şahıs idaresindeki 34 AJM 943 plakalı otomobil, yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü ile Ercan Kılıç, Levent Gülyağı sıkışarak yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarma çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ercan Kılıç, ağır yaralanan Gökhan isimli sürücü ve Levent Gülyağı itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ardından hurdaya dönen araç, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan bariyerlere saplanan otomobilin tavanın tamamının koptuğu, parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

TEM'de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2'si ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu, Başakşehir, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 08:40 Kaynak: İHA

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