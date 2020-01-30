TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

TEM'de otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde giden bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası sürücü yara almazken otomobilde bulunan bir yolcu ise  yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde sabah saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 ABS 536 plakalı aracı kullanan Uğur Doğan Pınar, seyir halinde giderken Sultangazi mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kayarak bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kaza sonrası sürücü ile Mehmet Değirmenci ismindeki yolcu yara almazken, İsmail Baran Ugay ismindeki diğer yolcu ise yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili sürücüden bilgi aldığı görüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


- İstanbul
TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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